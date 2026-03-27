Vuelve el mal tiempo a Baleares: chubascos, fuertes rachas de viento y cotas de nieve de 700 metros este fin de semana

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares espera un fin de semana marcado por la lluvia, las fuertes rachas de viento y una cota de nieve de entre 1.100 y 700 metros de altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado se esperan intervalos nubosos y no se descarta la posibilidad de precipitaciones, aunque en cualquier caso serán débiles y ocasionales.

En Menorca el viento soplará fuerte, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h), mientras que en Mallorca y las Pitiusas será más moderado, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Aemet Jorge Rodríguez.

Las temperaturas nocturnas irán en descenso, situándose entre los cuatro y los once grados centígrados (ºC), mientras que las diurnas irán en ascenso, entre los 14ºC y las 18ºC. La cota de nieve se situará en 1.100 metros de altura, aunque irá descendiendo.

El domingo la meteorología se tornará más adversa y los cielos cubiertos irán acompañados de chubascos localmente fuertes, tormentas y granizo. La cota de nieve descenderá hasta los 700 metros de altura.

El viento seguirá siendo fuerte, con rachas de 90 km/h en Menorca y de 70 km/h tanto en Mallorca como en Eivissa. En cumbres y cabos podrían alcanzar los 120 km/h.

Las temperaturas irán en descenso, las diurnas oscilando entre los 10ºC y los 16ºC y las nocturnas, entre 1ºC y 7ºC. Durante las noches podrían producirse alguna helada débil.

LA SEMANA SANTA, MÁS TRANQUILA

A partir de lunes, entrando de lleno en la Semana Santa, la meteorología será más tranquila que durante el fin de semana.

Para el lunes se espera, no obstante, que se mantengan las fuertes rachas de viento, de entre 70 y 80 km/h, y los cielos nubosos con alguna precipitación débil y ocasional.

Podría volver a llover a lo largo de la semana, pero en cualquier caso será de forma débil. A partir del miércoles el viento será más flojo, aunque las temperaturas no recuperarán los niveles normales para estas épocas del año hasta la semana siguiente.