El temporal de nieve deja cuatro vuelos cancelados a Baleares desde París y Eindhoven

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve que está afectando a varios aeropuertos, como el de Ámsterdam, los de París y el de Bruselas, ha provocado la cancelación de cuatro vuelos, entre salidas y llegadas, en los aeropuertos de Palma e Ibiza.

En concreto, según la información de los vuelos de Aena, este miércoles se han cancelado dos vuelos entre Palma y París, así como otros dos entre Ibiza y Eindhoven.

Cabe señalar que el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam ha cancelado este miércoles más de 700 vuelos debido al persistente clima invernal y los fuertes vientos que llevan afectando a sus instalaciones en los últimos días, mientras que los aeródromos parisinos Orly y Charles de Gaulle, junto con el de Bruselas, también han anunciado cancelaciones y retrasos por el temporal.

En el caso del aeropuerto de la capital neerlandesa, espera más supresión de operaciones, principalmente de vuelos europeos. En total, suma más de 2.000 vuelos eliminados desde principios de esta semana.

Sobre los aeródromos parisinos, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha informado que alrededor de 100 vuelos han sido cancelados en Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly, según prensa local.

La retirada de nieve de las pistas y el deshielo de las aeronaves son los principales obstáculos que están afectando a la operativa de los aeródromos.

Por su parte, el aeropuerto de Bruselas ha informado en su web que, debido al deshielo de las aeronaves y a la limpieza de nieve de las pistas y calles de rodaje durante las nevadas, se esperan retrasos en los vuelos durante todo el día.