El temporal de viento deja 33 incidentes en Menorca y mantiene cerrados los puertos de Maó y Ciutadella

Emergencias mantiene la alerta naranja por oleaje en Mallorca y Menorca y la amarilla por fuertes vientos en Menorca

Archivo - Dos hombres en bicicleta bajo la lluvia
Archivo - Dos hombres en bicicleta bajo la lluvia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 14:39
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MENORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Baleares ha registrado un total de 33 incidentes por el temporal de viento en Menorca, 14 de ellos en Ciutadella y ocho en Maó.

Este balance incluye los incidentes ocurridos desde las 00.00 del martes y hasta las 13.00 horas de este miércoles, según ha informado la Dirección General de Emergencias e Interior.

En relación a la tipología de incidentes se han producido nueve riesgos de desprendimientos, la caída de 12 árboles, cinco de ellos sobre la calzada, y cuatro desprendimientos de elementos urbanos.

Asimismo, han destacado que hay seis incidentes abiertos, entre ellos el cierre al tráfico de los puertos de Maó y Ciutadella.

Emergencias mantiene activa la alerta naranja por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, así como la alerta amarilla por fuertes vientos en Menorca.

Por otro lado, se ha desactivado la alerta amarilla por fuertes vientos en Mallorca.

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