Tensión en el Parlament por la regularización de migrantes: Vox dice que la izquierda es "cómplice" del yihadismo

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a la izquierda de ser "cómplices" de delitos como el terrorismo yihadista por apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Cañadas también ha dicho que los partidos de la izquierda son "cómplices de violaciones y del tráfico de seres humanos". "Son unos sinvergüenzas", les ha espetado.

Estas palabras han desatado la tensión en la Cámara autonómica y los portavoces del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han solicitado a la Mesa que llamara al orden a la parlamentaria de Vox y que le exigiera una retirada de sus palabras.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha limitado a reprochar a la izquierda que durante la intervención de Cañadas hayan estado "gritando". "Tendría que llamarles al orden a todos", ha sostenido.

Sí que ha considerado que la palabra sinvergüenza es "excesiva" y ha invitado a su compañera de partido a retirarlas, algo a lo que se ha negado con un sonoro "no".

El líder de Més per Menorca, Josep Castells, le ha afeado a Le Senne que no se haya referido a las imputaciones de delitos. "Si no fuera en sede parlamentaria sería un delito", ha argumentado para solicitar que no consten en el Diario de Sesiones.

El presidente del Parlament, no obstante, se ha negado a ello. La misma petición ha hecho el exdiputado de Vox Agustín Buades, a quien Le Senne ha despachado diciéndole que ya ha resuelto la cuestión.