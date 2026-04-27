La tercera semana de huelga médica del año arranca "con fuerza" en Baleares

Archivo - Concentración de los médicos frente a las puertas del Hospital de Son Espases contra el nuevo Estatuto Marco. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera semana de huelga médica de lo que va de año para oponerse al Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, cuyas negociaciones todavía no han sido desbloqueadas, ha arrancado "con fuerza".

Las movilizaciones, previstas entre este lunes y el miércoles, han comenzado con las ya habituales concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios del archipiélago.

Han tenido lugar en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Inca y Mateu Orfila, todos salvo Can Misses, cuyos profesionales concentrarán sus protestas en la manifestación que tendrá lugar el próximo miércoles.

Aunque tan solo han transcurrido unas pocas horas desde el inicio de esta tercera semana de huelga médica, fuentes de Simebal han estimado que ha arrancado "con fuerza" y con un elevado seguimiento en los servicios de anestesia.

Esto, según las citadas fuentes, hace pensar que una vez más se suspenderán las operaciones quirúrgicas programadas y tan solo se llevarán a cabo aquellas que soporten los servicios mínimos, es decir, las urgentes.

Desde el sindicato médico de Baleares han confiado en que esta tercera semana de huelga, que culminará con las manifestaciones previstas en toda España para el miércoles, mantenga el elevado nivel de seguimiento de las anteriores pese al entendible "cansancio" de los profesionales ante una negociación que sigue bloqueada.

Simebal ha subrayado que se trata de "un momento clave para el futuro de la profesión médica y para el futuro del sistema de salud nacional de calidad" y ha apelado al "apoyo e implicación" tanto de los profesionales sanitarios como de la ciudadanía.