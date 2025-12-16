Terminan trabajos de V Plan de Fosas en cementerio de Figueretes recuperando restos de, al menos, tres posibles víctimas

Excavaciones del V Plan de Fosas en el cementerio de Ses Figueretes - CAIB

IBIZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha finalizado los trabajos de excavación correspondientes a la primera actuación del V Plan de Fosas en el cementerio viejo de Figueretes, en Ibiza, que comenzaron el pasado 18 de noviembre. En conjunto, durante esta campaña se han recuperado restos óseos correspondientes a un número mínimo de tres individuos compatibles con las víctimas buscadas.

Esta intervención, ejecutada por el equipo técnico Aranzadi-Atics, se enmarca en las políticas públicas de memoria democrática y en el compromiso institucional con la recuperación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La actuación en Figueretes constituye la cuarta campaña de exhumación en este cementerio y da continuidad a las intervenciones desarrolladas en fases anteriores, que en 2024 permitieron la identificación de tres víctimas, las primeras reconocidas en la isla de Ibiza. Los trabajos han sido impulsados por el Govern y han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y del Forum por la Memoria de Ibiza y Formentera.

La excavación ha sido realizada por un equipo formado por nueve especialistas en arqueología y antropología forense y se ha centrado en la apertura de tres sondeos paralelos a los realizados en campañas arqueológicas anteriores, en una zona delimitada a partir de estudios históricos y arqueológicos previos.

En el sondeo 1, se han documentado 22 unidades funerarias correspondientes a entierros ordinarios y se ha recuperado un proyectil de arma larga, identificado como un fusil Mauser español. En el sondeo 2, el de mayor extensión, se han localizado 48 unidades funerarias ordinarias, así como dos conjuntos de restos óseos desarticulados que incluyen al menos tres cráneos adultos con fracturas producidas por arma de fuego. En este mismo sondeo, se ha documentado parte de un entierro con una orientación diferente a la ordinaria y sin tratamiento funerario, que podría ser compatible con las víctimas buscadas, así como otro proyectil de arma de fuego.

En cuanto al sondeo 3, se han identificado 30 unidades funerarias correspondientes a entierros ordinarios, además de parte de la camisa de un proyectil de arma de fuego y varios restos óseos desarticulados que deberán ser analizados durante los trabajos de laboratorio previstos para los próximos meses.

Los análisis de antropología forense y genética que se realizarán en los laboratorios de referencia podrán permitir ampliar la cifra de restos óseos correspondientes a individuos compatibles con las víctimas buscadas y avanzar en los procesos de identificación.

Los trabajos se han desarrollado siguiendo los protocolos arqueológicos y forenses establecidos, con excavación manual estratigráfica, registro topográfico y fotográfico exhaustivo y extracción individualizada de los restos.