El TIB aumenta la frecuencia de buses entre las zonas Tramuntana y Norte a partir del domingo

Archivo - Autobús interurbano en Mallorca. - GOIB - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern reforzará los servicios de tres líneas de autobús interurbano de TIB con más frecuencia en las conexiones en las zonas Tramuntana y Norte a partir del próximo domingo.

Así, la línea 203 Palma-Valldemossa incrementará el número de expediciones y también se reforzará el servicio entre Inca y el corredor Alcúdia-Can Picafort con más frecuencias en la línea 302. Además, la línea 315, que une Sa Pobla con la bahía de Alcúdia, adelantará este año el inicio del servicio a este domingo.

En concreto, la línea 203 adelantará el inicio del horario de la temporada de verano para incorporar más frecuencias. De lunes a viernes se añadirán siete salidas desde Valldemossa y seis desde Palma, mientras que los fines de semana habrá cinco más por sentido.

Los usuarios que viajen desde Palma dispondrán de un autobús a las 07.15 horas hacia Valldemossa, lo que adelanta en 15 minutos la primera salida del día.

Por su parte, la línea 302 ampliará su horario con dos nuevas salidas a primera hora y dos a última hora. Asimismo, se reanudará el servicio de la línea 315 Sa Pobla-Bahía de Alcúdia, adelantando su inicio respecto a la temporada del año pasado.