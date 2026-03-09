El tiempo en Baleares: ¿qué días lloverá esta semana en el archipiélago?

Archivo - Varias personas pasean con paraguas. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares comienza la semana con inestabilidad y con probabilidad de chubascos, principalmente en Menorca el lunes y en las Pitiusas el martes, aunque con tendencia a mejorar con el paso de los días.

Lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, que ha indicado que para este lunes la previsión apunta a intervalos nubosos con chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta, principalmente en Menorca y nordeste de Mallorca.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas entre 15 y 18 grados centígrados (ºC) y las mínimas entre 6 y 12ºC.

Respecto al martes, se mantiene la situación de inestabilidad, con cielo poco nuboso o cubierto con probabilidad de chubascos preferentemente en el oeste de Mallorca y que podrían ser localmente fuertes en Pitiusas, donde se activará aviso amarillo.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento soplará del sur girando al este.

Para el miércoles se espera una ligera mejoría, aunque seguirá el cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos. Todavía habrá probabilidad de algún chubasco ocasional en Ibiza y Formentera, que podrían ir acompañados de barro. Las temperaturas, con pocos cambios o en ligero ascenso, con valores máximos de 16 a 20ºC y mínimas de 8 a 13ºC.

El jueves todavía podría haber alguna precipitación, aunque la tendencia será de intervalos nubosos a poco nuboso. Las temperaturas irán en ligero descenso las diurnas y en descenso las nocturnas, con valores mínimos de 4 a 10ºC. Por la tarde podría registrarse alguna precipitación débil. El viento soplará flojo del nordeste girando a variable.

La situación se estabilizará el viernes, cuando se espera un ligero aumento de las temperaturas con máximas que podrían alcanzar los 16 a 21ºC.