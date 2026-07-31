El tiempo en Baleares para el fin de semana: continúan subiendo las temperaturas

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PALMA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana en Baleares con altas temperaturas, que subirán ligeramente y activarán avisos amarillos en el interior y norte de Mallorca.

Según la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, se prevé que las temperaturas sean elevadas tanto de día como de noche y que el aumento sea más notable el domingo.

Este sábado las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 37 grados centígrados (ºC), mientras que las mínimas, entre los 18 y 23 ºC. Las zonas de costa registrarán noches tropicales (por encima de los 20 ºC).

Igualmente, los termómetros subirán hasta los 32-38 ºC el domingo, cuando las noches tropicales alcanzarán casi todo el archipiélago. En concreto, las mínimas aumentarán hasta los 20 y 24 ºC.

Ante estas temperaturas, la Aemet ha activado el aviso amarillo para este sábado en el interior de Mallorca y, para este domingo en el interior y norte de la isla.

Durante este fin de semana se prevé cielo poco nuboso sin descartar algún banco de niebla matinal en el este de Mallorca. El viento será en general flojo y con brisas costeras. Esta previsión se mantenderá al inicio de la próxima semana.