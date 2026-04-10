El tiempo en Baleares este fin de semana: desplome de las temperaturas y lluvia de barro

Archivo - Vehículos y mobiliario urbano en Palma sucio de lluvia de barro. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo a lo largo del fin de semana en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y que se dejará sentir especialmente el domingo, protagonizado por el cielo cubierto, las lluvias persistentes acompañadas de barro y un descenso notable de las temperaturas.

Según ha explicado el portavoz adjunto del organismo en el archipiélago, Jorge Rodríguez, para este viernes se espera todavía un ambiente estable, con cielo poco nuboso o despejado.

Se esperan pocos cambios en las temperaturas, con máximas rondando los 22-29 grados centígrados (ºC). El viento sopla flojo variable tendiendo por la tarde a flojo o moderado de componente este con intervalos de brisas.

El sábado comenzará igualmente con cielo poco nuboso, pero tendiendo por la mañana a intervalos de nubes medias y altas y a cubierto por la tarde. Será en este momento cuando pueden registrarse las primeras precipitaciones, aunque débiles y ocasionales, y que por la noche podrían ir acompañadas de barro.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínimas de 7-15ºC y máximas de 21-27ºC. El viento soplará del este con intervalos de fuerte en la cara norte de la Serra de Tramuntana, con rachas de 60-70 kilómetros por hora (km/hora).

El cambio drástico se espera el domingo, que amanecerá cubierto con lluvias persistentes acompañadas de barro y con un descenso notable de las temperaturas, con máximas por debajo de los 20ºC (14-18ºC). Las mínimas se alcanzarán al final del día y se quedarán entre los 7-11ºC. El viento soplará de moderado a fuerte con rachas de 60-70 km/hora.

La situación de inestabilidad tenderá a remitir a lo largo de la tarde-noche del lunes, aunque en Menorca seguirá el viento fuerte.