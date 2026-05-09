El tiempo en Baleares este sábado: hasta 20 litros en una hora y mala mar

Archivo - Personas caminan por la calle con paraguas. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este sábado avisos amarillos por lluvias y tormentas en el conjunto del archipiélago, que podrían por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, el aviso amarillo por lluvias y tormentas se activa en las Pitiusas a las 09.00 horas y hasta las 14.59 horas, mientras que para el resto de las islas estará activo entre las 11.00 y las 15.59 horas.

Igualmente, la práctica totalidad del archipiélago, a excepción del norte de Mallorca estará en aviso amarillo fenómenos costeros y vientos del este de 40 a 50 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias mantiene activa la alerta amarilla (IG-0) por lluvias y tormentas y por fenómenos costeros.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.

En caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

El IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.