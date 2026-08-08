El tiempo en Baleares este sábado: aviso amarillo por calor desde el mediodía

Archivo - Varias personas se protegen del sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a las 12.00 horas de este sábado el aviso amarillo por altas temperaturas en las Pitiusas y parte de Mallorca

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press el aviso estará vigente hasta las 19.59 horas y se esperan temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados centígrados.

En concreto, en el caso de Mallorca el aviso afectará al interior, norte y nordeste de la isla por valores que podrían alcanzar en algunos puntos los 38 grados, incluso en puntos del sur y el este.

En Eivissa y Formentera, el mercurio podría escalar hasta valores máximos de 36 grados.