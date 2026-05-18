El tiempo en Baleares esta semana: Aemet anuncia máximas de 30ºC

Archivo - Un cartel señala 30ºC de temperatura. - DIMA - Europa Press - Archivo

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares registrará esta semana temperaturas máximas de hasta 30ºC, cielos nubosos de madrugada y viento flojo variable, según una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, quien ha señalado que las temperaturas mínimas estarán entre los 11ºC y los 17ºC, aumentando ligeramente a medida que avance la semana.

Para este lunes se prevén cielos poco nubosos, con algún chubasco ocasional por la tarde en el norte de las Islas. La temperatura irá en ascenso y estará en máximas entre 20ºC y 25ºC y mínimas entre 11ºC y 17ºC. El viento soplará flojo de componente sur y suroeste, con brisas costeras por la tarde.

Este martes también contará con cielos poco nubosos, con nubes altas y brumas matinales. La temperatura experimentará un ligero ascenso hasta situarse entre los 22ºC y 28ºC, con mínimas que se mantienen constantes. El viento soplará flojo del suroeste con brisas costeras.

El miércoles habrá predominio de cielos poco nubosos con brumas y bancos de niebla hasta primeras horas de la mañana y por la noche. Las temperaturas se mantendrán respecto al martes, con mínimas de entre 11ºC y 17ºC y máximas de entre 22ºC y 30ºC. El viento soplará flojo, variable, con predominio de la componente este y brisas costeras.

Este jueves se prevén cielos poco nubosos, brumas y bancos de niebla hasta las primeras horas de la mañana y temperaturas de entre 25 y 30ºC y mínimas de entre 12ºC y 17ºC, con viento flojo variable; mientras que el viernes mantiene la previsión del día anterior, si bien las máximas serán de entre 23ºC y 30ºC y con viento flojo variable con tendencia a la componente este y con brisas costeras.

El sábado será un día con predominio de cielo poco nuboso y viento flojo en general, con temperaturas con pocos cambios respecto a días anteriores y con viento de componente este con brisas costeras.

El domingo habrá un clima similar y viento flojo de componente noroeste, aunque no se descarta alguna precipitación.