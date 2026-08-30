¿Qué tiempo hará en Palma para las fiestas de la Mare de Déu de la Salut? Esto dice la Aemet

Archivo - Vista de la catedral de Mallorca un día con cielo con sol y nubes en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una previsión de cara a las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de Palma, marcadas por la estabilidad y el cielo despejado y sin avisos por calor.

Según los datos de la Aemet consultados por Europa Press, para el lunes 31 de agosto se espera cielo poco nuboso o despejado y temperaturas máximas de 32 a 33ºC y mínimas entre 21 y 22ºC. El primer día de la semana el viento soplará flojo del nordeste a partir del mediodía a suroeste entre flojo y moderado.

El martes, 1 de septiembre, las previsiones apuntan a cielo poco nuboso tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad a partir de la tarde de alguna precipitación débil ocasional acompañada de barro.

Las temperaturas se moverán entre las mínimas de 21-23ºC y las máximas de 32-33ºC. El viento soplará flojo del nordeste y este girando a primera hora de la tarde a sur y suroeste entre flojo y moderado.

Para el miércoles, 2 de septiembre, la Aemet prevé intervalos de nubes medias y altas tendiendo por la mañana a cielo poco nuboso, aunque siguiendo con baja probabilidad durante la madrugada de alguna precipitación débil ocasional acompañada de barro.

Las temperaturas pueden experimentar un ligero ascenso, con máximas de entre 32 y 34ºC y mínimas entre 22 y 25ºC. El viento soplará flojo del nordeste y este girando a partir del mediodía a sur y suroeste entre flojo y moderado.

El jueves, 3 de septiembre, el cielo estará despejado y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas volverán a los valores de los días anteriores, con máximas en los 32-34ºC y las mínimas en 21-23ºC. El viento soplará flojo del este girando durante la mañana a suroeste entre flojo y moderado.

Cabe recordar que Palma ha organizado un calendario de actividades por las fiestas de la patrona entre el 4 y el 8 de septiembre, entre las que destacan la verbena de Sa Feixina del viernes 4 de septiembre y el macroconcierto del Parc de la Mar del sábado 5 de septiembre.