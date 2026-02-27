¿Qué tiempo hará este puente del Día de Baleares? La Aemet avisa que llegan cambios

Archivo - Una persona corre por un paseo marítimo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este puente del Día de Baleares un cambio de tiempo respecto a los últimos días debido al alejamiento de un anticiclón y la llegada de una vaguada que dejará el cielo cubierto, aunque con baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones, y un ligero descenso de las temperaturas.

Según ha explicado a Europa Press la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, el anticiclón que afecta al archpiélago se aleja ya este viernes, cuando se percibe ya un aumento de la nubosidad.

Para este sábado, las previsiones de la Aemet apuntan a alguna bruma en las primeras horas y al viento girando a levante soplando de flojo a moderado. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso respecto a los días previos, con máximas entre los 15 y los 19 grados centígrados (ºC).

El domingo y el lunes, festivo en Baleares, se repetirá la tónica de cielo nuboso o cubierto, sin descartar alguna precipitación aislada, débil y ocasional, especialmente en la mitad norte del archipiélago, que en el caso del lunes podrían ir acompañadas de barro.

El domingo el mercurio podría alcanzar valores máximos de 14 a 18ºC y el lunes de 18 a 20ºC. La situación seguirá parecida el martes, con temperaturas máximas de nuevo entre los 17 y los 22ºC.

La Aemet avisa, en todo caso, de cambios más significativos hacia mediados o finales de la semana que viene, cuando sí que podrían producirse precipitaciones de más importancia.