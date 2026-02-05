¿Qué tiempo hará en Sa Rueta de Palma? Está es la previsión de la Aemet para las actividades infantiles de Carnaval

Archivo - Una comparsa durante la celebración de Sa Rueta y Sa Rua 2023. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sa Rueta de Palma, las actividades infantiles organizadas este domingo, 8 de febrero, en el marco de las celebraciones de Carnaval y que sirven de antesala a Sa Rua, miran al cielo pendientes del tiempo, aunque con previsiones poco halagüeñas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) difundida este jueves, tres días antes de la cita, apuntan a lluvias y chubascos durante la madrugada y, a partir de la mañana, chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

Se espera cielo cubierto tendiendo por la mañana a intervalos nubosos, con temperaturas mínimas de entre 8 y 9ºC y máximas en torno a los 16ºC. El viento soplará del suroeste entre 25 y 40 km/hora con rachas que pueden superar los 60 km/hora girando a oeste y noroeste a partir del mediodía.