El tiempo hoy, domingo 12 de abril, en Baleares

Archivo - Vehículos y mobiliario urbano en Palma sucio de lluvia de barro. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 12 abril 2026 10:00
   PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 12 de abril, cielo cubierto con lluvias persistentes acompañadas de barro, más frecuentes e intensas a partir de la tarde en el área de la sierra de Tramontana.

   Las temperaturas bajarán de forma notable las máximas que se darán de madrugada, alcanzándose las mínimas al final del día. El viento será de moderado a fuerte del nordeste y norte con rachas que pueden alcanzar los 60 a 70 km/h.

Últimas noticias sobre estos temas

