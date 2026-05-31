El tiempo hoy, domingo 31 de mayo, en Baleares

Mapa del tiempo para este domingo 31 de mayo. - AEMET

PALMA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo en Baleares un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna en Mallorca que por la tarde pueden ocasionar algún chubasco aislado en el interior de la isla.

Por otro lado, también habrá brumas y bancos de niebla hasta la mañana. En las temperaturas se verán pocos cambios y el viento soplará flojo o en calma con brisas costeras por la tarde.