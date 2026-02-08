El tiempo hoy, domingo 8 de febrero, en Baleares

Mapa del tiempo para este domingo 8 de febrero en Baleares.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 10:06
   PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo una jornada de vientos fuertes y chubascos que pueden ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

   De esta manera el cielo ha arrancado el día cubierto pero tenderá a intervalos nubosos, con lluvias más probables y frecuentes en Menorca y Mallorca hasta la mañana.

   Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso. Por su parte, el viento soplará de moderado a fuerte del oeste y suroeste con rachas de 70 km/h en las Pitiusas, para girar por la tarde en Menorca y Mallorca a entre flojo y moderado del noroeste.

