El tiempo hoy, jueves 16 de octubre, en Baleares, - AEMET
PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves predominio de poco nuboso tendiendo en las horas centrales del día a intervalos nubosos con algún chubasco ocasional y aislado, que en Mallorca por la tarde podría ser localmente fuerte.
Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas con pocos cambios. En Menorca, viento moderado del norte disminuyendo a flojo a partir de la tarde; en el resto, viento flojo del nordeste con brisas costeras débiles por la tarde.