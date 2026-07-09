El tiempo hoy, jueves 9 de julio, en Baleares. - AEMET

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo poco nuboso o despejado con brumas y bancos de niebla matinales en Mallorca.

Temperaturas en ligero ascenso, con mínimas de 20 a 27 grados (noche tropical o tórrida), y máximas que pueden alcanzar los 40 o 41 grados en interior de Mallorca y norte Eivissa.

Viento flojo, con predominio de la componente sur, y brisas débiles en Mallorca y Menorca.