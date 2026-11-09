El tiempo hoy, lunes 9 de noviembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes intervalos nubosos aumentando a cielo cubierto, sin descartar, a partir de la tarde, alguna precipitación débil, aislada y ocasional que pueda ir acompañada de barro.
Baja probabilidad de algún banco de niebla. Temperaturas en ascenso, especialmente las mínimas. Viento entre flojo y moderado del este y sureste girando por la noche a sur y suroeste.