El tiempo hoy, martes 21 de julio, en Baleares

Archivo - Un hombre con una botella, a 11 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de julio en Baleares, temperaturas muy altas, intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales y polvo en suspensión.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, o ligero descenso de las diurnas en el norte de Mallorca y de Menorca, con máximas que pueden alcanzar los 39 grados en el interior de Mallorca.

Noche tropical o tórrida y viento flojo del nordeste y brisas costeras.