El tiempo hoy, martes 25 de noviembre, en Baleares.

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos con chubascos que, en Menorca y norte de Mallorca, pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, tendiendo durante la mañana en Pitiusas y mitad sur de Mallorca, a predominio de cielo poco nuboso.
Temperaturas nocturnas con pocos cambios, respecto a la madrugada anterior, y diurnas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y en Pitiusas de madrugada, rachas de 70 km/h.