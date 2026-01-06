El tiempo hoy, martes 6 de enero, en Baleares. - AEMET
PALMA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos, con algunas precipitaciones ocasionales en general débiles principalmente en las Pitiusas y el norte de Mallorca.
Cota de nieve a 800 metros bajando a 500 metros por la noche. Temperaturas con pocos cambios o en descenso, sin descartar alguna helada débil local en Mallorca. Viento moderado a fuerte de componente norte, con rachas de 70 km/h en Menorca a partir de mediodía.