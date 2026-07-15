El tiempo hoy, miércoles 15 de julio, en Baleares

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 15 de julio en Baleares, temperaturas altas y predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas.
Además, habrá brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal, polvo en suspensión y temperaturas nocturnas con pocos cambios, con noches tropicales, y diurnas en ascenso, pudiendo alcanzar 39 grados en el interior y norte de Mallorca. Viento flojo de componente sur, con brisas costeras.