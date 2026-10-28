El tiempo hoy, miércoles 28 de octubre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles cielo muy nuboso o cubierto, abriéndose claros durante la mañana y quedando el cielo poco nuboso a partir de la tarde.
No se descarta alguna precipitación débil, aislada y ocasional. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso. Viento del norte y nordeste, flojo durante las horas nocturnas y moderado durante las horas diurnas.