El tiempo hoy, miércoles 28 de octubre, en Baleares

El tiempo hoy, miércoles 28 de octubre, en Baleares.
El tiempo hoy, miércoles 28 de octubre, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 8:59
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   PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles cielo muy nuboso o cubierto, abriéndose claros durante la mañana y quedando el cielo poco nuboso a partir de la tarde.

   No se descarta alguna precipitación débil, aislada y ocasional. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso. Viento del norte y nordeste, flojo durante las horas nocturnas y moderado durante las horas diurnas.

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