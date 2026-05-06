El tiempo hoy, miércoles 6 de mayo, en Baleares

El tiempo hoy, miércoles 6 de mayo, en Baleares.
El tiempo hoy, miércoles 6 de mayo, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 8:59
Seguir en

   PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna que ocasionarán chubascos dispersos, preferentemente en Mallorca y Menorca, que por la tarde pueden ser fuertes y con tormenta.

   Brumas matinales sin descartar algún banco de niebla. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo del noreste con brisas costeras, girando por la tarde a este.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado