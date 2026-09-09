El tiempo hoy, miércoles 9 de septiembre, en Baleares

Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca).
Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 8:44
Seguir en

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, miércoles 9 de septiembre, chubascos localmente muy fuertes, con tormenta y con granizo, y rachas muy fuertes de viento.

Cielo poco nuboso con algún banco de niebla matinal aumentando por la mañana a nuboso o cubierto con chubascos localmente fuertes o muy fuertes acompañados de tormenta con rachas que pueden superar los 90 km/h y con granizo.

Temperaturas de madrugada con pocos cambios y diurnas de moderado a notable descenso, alcanzándose las temperaturas mínimas al final del día. Viento moderado del suroeste aumentando por la mañana a moderado a fuerte del norte y nordeste con rachas que pueden superar 70km/h.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado