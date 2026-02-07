El tiempo hoy, sábado 7 de febrero, en Baleares

Archivo - Tramo de la Ruta de Pedra en Sec. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para este sábado en Baleares intervalos nubosos con rachas de viento fuertes del oeste y suroeste que pueden llegar a ser de 70 km/h en las Pitiusas y de 80 km/h en cumbres y cabos.

Asimismo, el día empezará con una baja probabilidad de precipitaciones ocasionales, principalmente en Menorca y norte de Mallorca, aunque la nubosidad aumentará por la tarde o la noche hasta dejar un cielo cubierto con lluvias. Las temperaturas irán en descenso.