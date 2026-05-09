El tiempo hoy, sábado 9 de mayo, en Baleares

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde, con lluvias, chubascos y tormentas a partir de la mañana que podrían ser localmente fuertes, principalmente en las horas centrales del día. Polvo en suspensión.

Temperaturas con pocos cambios, o en ascenso las nocturnas. Viento del este entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte desde la mañana, girando por la tarde a componente norte y por la noche a oeste.