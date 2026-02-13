El tiempo hoy, viernes 13 de febrero, en Baleares, - AEMET
PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo nuboso sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, aumentando a partir de mediodía a cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y sin descartar granizo pequeño, que podrían ser localmente fuertes.
Temperaturas en descenso, localmente notable las nocturnas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste aumentando por la tarde a fuerte con rachas de 80 km/h.