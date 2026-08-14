El tiempo hoy, viernes 14 de agosto, en Baleares

Archivo - Una mujer con un abanico
Archivo - Una mujer con un abanico - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 8:58
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   PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Baleares predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna con probabilidad de algún chubasco ocasional, en el interior de Mallorca, a primeras horas de la tarde.

   Se esperan temperaturas con pocos cambios, las diurnas en descenso en el sur de Mallorca y en ligero ascenso en el norte, además de noches tropicales o tórridas. El viento será flojo de dirección variable con brisas costeras.

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