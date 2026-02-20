El tiempo hoy, viernes 20 de febrero, en Baleares

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 20 de febrero, cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas y viento fuerte.

Las temperaturas nocturas descenderán y las diurnas presentarán pocos cambios, con las mínimas al final del día. El viento pasará de moderado a fuerte del noroeste, con rachas que en Mallorca pueden superar los 70 kilómetros por hora (km/h) en general y alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la mañana a flojo o moderado.