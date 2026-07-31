El tiempo hoy, viernes 31 de julio, en Baleares

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 31 de julio en Baleares, temperaturas altas y cielo poco nuboso o despejado.

Habrá brumas sin descartar algún banco de niebla matinal en el interior de Mallorca y temperaturas en ligero ascenso, noches tropicales o tórridas y máximas que pueden alcanzar los 38 grados en el interior y nordeste de Mallorca. Viento en general flojo del sureste con brisas costeras.