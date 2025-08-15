El tiempo en Mallorca para el fin de semana: lo peor se espera el sábado

PALMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se extenderán este sábado al conjunto del archipiélago, con especial incidencia en interior y sur de Mallorca e Ibiza y Formentera, con nivel naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 40ºC.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, al mediodía de este viernes se activará el aviso amarillo por calor para prácticamente toda Mallorca, a excepción de la Serra de Tramuntana, y el conjunto de las Pitiusas.

En el caso de Mallorca se esperan valores máximos de entre 36 y 38ºC, aunque en puntos como Marratxí o Binissalem el mercurio podría escalar hasta los 39ºC. En Pitiusas se esperan máximas de unos 36ºC.

Lo peor se espera para el sábado, cuando el aviso se elevará a naranja para el interior y sur de Mallorca y las Pitiusas , con temperaturas máximas de hasta 40ºC en algunos puntos del interior de la mayor de las baleares. En el resto del archipiélago, incluida Menorca, las máximas oscilarán entre los 36 y los 38ºC.

La situación dará un ligero respiro el domingo, momento en que los avisos serán de nuevo amarillos en Mallorca, Ibiza y Formentera, aunque todavía con valores máximos de entre 37ºC y 38ºC.