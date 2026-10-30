Tiempo otoñal en Baleares para este fin de semana: aumento de la inestabilidad, algunas lluvias y temperaturas suaves

Archivo - Las hojas caídas por el otoño en Madrid se mezclan con el agua de las tormentas que están pasando por la capital. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo otoñal gana terreno este fin de semana en Baleares, con un ligero aumento de la inestabilidad atmosférica y probabilidad de lluvias, especialmente en las Pitiusas y el norte de Mallorca, donde se han activado avisos amarillos por acumulaciones de agua.

La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha explicado este viernes en declaraciones a Europa Press que el tiempo será "variable" durante el fin de semana en las Islas.

Este viernes predominan los intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias fuertes en las Pitiusas, sin descartarlas también en Menorca. De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo por posibles precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Eivissa y Formentera hasta las 17.59 horas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán entre 22 y 24 grados (ºC) en todo el archipiélago, unos valores próximos a los habituales para esta época del año, situados entre los 21 y 22 ºC.

Este sábado entrará una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, mientras que un frente avanzará por Baleares desde el nordeste de Menorca en niveles bajos.

Guerrero ha indicado que la combinación de ambos fenómenos provocará un aumento de la inestabilidad que avanzará desde Menorca hacia Mallorca y las Pitiusas. De este modo, podrán producirse chubascos y tormentas localmente fuertes. Ante esta previsión, la Aemet activará el aviso amarillo por posibles precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en el norte de Mallorca.

Las temperaturas bajarán ligeramente, con mínimas de entre 12 y 17 ºC y máximas que oscilarán entre los 20 y los 23 ºC.

El domingo se esperan intervalos nubosos y todavía quedará algo de inestabilidad, que podría dejar lluvias débiles, ocasionales y dispersas, aunque tenderán a remitir. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios, mientras que las mínimas subirán hasta los 16-18 ºC.

De cara a la próxima semana, Guerrero ha avanzado que el lunes presentará unas condiciones similares a las del domingo, aunque el viento soplará con mayor intensidad, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca.

Sin embargo, a partir del martes llegará una nueva vaguada a Baleares acompañada de un frente, por lo que podrían producirse precipitaciones fuertes, principalmente en las Pitiusas y el oeste de Mallorca. Según los modelos atmosféricos de la Aemet, las lluvias y tormentas podrían prolongarse entre el martes y el jueves.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso progresivo, que será más acusado el próximo jueves.