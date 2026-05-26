Todos los grupos del Ayuntamiento de Palma votan a favor de impulsar el Área Metropolitana

Pleno del Debate del Estado de la Ciudad de Palma 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado que el equipo de gobierno comience a tramitar el proyecto de ley para crear su Área Metropolitana, que incluirá otros municipios como Calvià, Llucmajor o Marratxí.

La segunda sesión plenaria del Debate del Estado de la Ciudad 2026 celebrada este martes ha dado luz verde a esta propuesta, impulsada por el PP, y que ha contado con los votos favorables de

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ya avanzó este lunes en su discurso la creación de esta Área Metropolitana, subrayando que la ciudad conforma una realidad urbana, social y económica "plenamente integrada" con estas otras localidades.

Así, resaltó que este Área Metropolitana de Palma es una "aspiración política" y una "realidad consolidada", puesto que sería un espacio real con "necesidades específicas" y con un peso demográfico, económico y social en Mallorca y el conjunto de Baleares.

Esta propuesta de resolución se ha enmarcado en un bloque en el que también ha salido adelante otra propuesta del PP para continuar con el Plan Global de Actuaciones en la Playa de Palma y a poner en marcha los planes correspondientes en las zonas turísticas maduras de Cala Major y el Paseo Marítimo.

Otra de las resoluciones debatidas y aprobadas por unanimidad ha sido instar al equipo de gobierno a elaborar y ejecutar un plan integral de mejora de los barrios de Palma.

Esta iniciativa la ha presentado el PSOE y también reclama una revisión e incremento del presupuesto destinado a inversiones, servicios públicos y mantenimiento que se adapte a la realidad de cada barrio.

APUESTA POR LA VIVIENDA ASEQUIBLE

El alcalde ha cerrado el Debate del Estado de la Ciudad poniendo el foco en la problemática de la vivienda y destacando que la apuesta del equipo de gobierno municipal por la vivienda asequible y de precio limitado es "indudable".

Según ha dicho, la dificultad de acceso a una vivienda es la principal preocupación de los ciudadanos de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque para aumentar la oferta de viviendas.

A su entender, las medidas impulsadas tanto por el Ayuntamiento como por el Govern --por ejemplo los cambios de uso o la introducción de las entidades de colaboración urbanística (ECU)-- son "buenas" tanto a corto como medio y largo plazo.

Sobre el Área Metropolitana de Palma, el primer edil ha celebrado la unanimidad en el pleno y ha indicado que en las próximas semanas se comenzará a trabajar con los ayuntamientos. "Es un proyecto que puede resolver muchos temas que son objeto de debate continuo", ha señalado.

Con todo, Martínez ha subrayado que Palma afronta "proyectos determinantes", entre los que ha mencionado el Área Metropolitana y la renovación y mantenimiento de todos los barrios de la ciudad, y ha hecho un llamamiento a todos los grupos para "estar a la altura".

"Es lo que esperan los ciudadanos de nosotros: responsabilidad y capacidad para estar a la altura de esta ciudad", ha concluido el alcalde.