Todos los grupos menos Vox reclaman al Govern más acciones en materia de acción climática

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos menos de Vox, reclamar al Govern reforzar y ampliar las acciones en materia de acción climática y a dotarse de los recursos necesarios para afrontar "con eficacia" la lucha contra el cambio climático.

Los diputados han debatido y votado este martes una proposición no de ley (PNL) del PSIB sobre el Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

La diputada socialista Pilar Carbonero ha defendido la PNL destacando que es una propuesta que "reconoce la evidencia climática" y que la situación de emergencia es "la mayor amenaza que enfrenta hoy en día la sociedad".

"Solo podemos hacer una respuesta coordinada, valiente y sostenida en el tiempo, solo así podemos hacer frente", ha reivindicado.

Igualmente, ha subrayado el "liderazgo" del Gobierno de España en debates internacionales y ha instado al Govern a comprometerse con el Pacto de Estado ante la emergencia climática y a alinearse con estas acciones.

De su lado, el diputado de Vox Sregio Rodríguez ha asegurado que su grupo no niega el cambio climático. "Negamos parte de lo que ustedes dicen que es la influencia del ser humano en el cambio climático", ha expuesto. Rodríguez ha criticado que el PP "compre algunas tonterías" de la PNL, para después zanjar que su grupo "no comprará ni una".

Asimismo, el diputado 'popular' Jacobo Varela de Limia ha hecho referencia al desacuerdo de su partido con el Pacto de Estado al considerarlo "insuficiente" y "desalineado con la realidad competencial y territorial de España".

"El Gobierno no puede utilizar el pacto como un cortafuegos para diluir su responsabilidad legislativa de coordinación y de medios y lo que reclamamos es una gobernanza real y efectiva a través de la conferencia sectorial", ha reclamado.

MÉS per Mallorca ha votado a favor de la mayoría de los puntos, argumentando que la emergencia climática es "un hecho incontestable". No obstante, el ecosoberanista Ferran Rosa ha deslizado que los socialistas tienen una "vocación de instrumentalizar" la lucha contra el cambio climático.

"Lo que hace el Gobierno de España no es luchar contra los negacionistas, no es desmontar bulos, lo que hace es buscar la confrontación política sobre esta cuestión", ha considerado Rosa, a la vez que ha agregado que esto "no acerca para alcanzar consensos".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha coincidido con el diagnóstico de la incitativa del PSIB. "Hay que trabajar para que el cambio climático se ralentice o al menos para que sus efectos se produzcan con más tiempo entre uno y otro", ha señalado.

PUNTOS DE LA INICIATIVA

La Cámara ha aprobado, con los votos favorables de todos los grupos menos Vox, constatar la situación de emergencia climática en Baleares.

También ha instado al Govern a impulsar la gestión forestal como herramienta para evitar los riesgos derivados del cambio climático y a acompañar la conformación y el fortalecimiento del sector de la biomasa.

Por otro lado, los grupos han pedido al Gobierno de España que garantice que Baleares cuentan con suficiente financiación en el marco de la Respuesta nacional para la resiliencia hídrica prevista en el Pacto de Estado.

No obstante, entre otros puntos, el Parlament ha rechazado apoyar al Gobierno para mantener y reforzar "su liderazgo" en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional.