Todos los organismos implicados participan en la primera reunión técnica de seguimiento del eclipse

Todos los organismos implicados participan en la primera reunión técnica de seguimiento. - CAIB

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todos los organismos implicados han participado a primera hora de este miércoles en la primera reunión del Comité Técnico Asesor del Protocolo autonómico del eclipse.

Según han informado desde la Dirección General de Emergencias, durante esta primera reunión en centro de coordinación de emergencias en Marrataxí se ha mantenido contacto telemático con los lugares de mando avanzado instalados en Menorca, Eivissa y Formentera.