El Toro de Osborne de Algaida recupera su color original tras ser pintado con una bandera de Palestina

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Toro de Osborne ubicado en Algaida ha recuperado su aspecto original, todo de color negro, después que el pasado martes amaneciera pintado con una bandera de Palestina.

La restauración, que se ha realizado en pocos días, se trata de la segunda este año, puesto que el pasado febrero se realizó una pintada sobre la figura en la que se podía leer 'Rich foreign property buyers go to hell' --extranjeros ricos compradores de propiedades, idos al infierno--.

El grupo municipal de Vox en Algaida, que denunció públicamente los hechos el pasado martes, ha celebrado la recuperación del color negro. En un comunicado este viernes, la formación ha subrayado que "el toro vuelve a ser un símbolo de identidad y orgullo, ahora acompañado por una bandera de España en su asta derecha".

El regidor y coordinador de los de Santiago Abascal en el municipio, Miguel Martínez, ha aplaudido la restitución al considerar que "ya está como debería estar siempre".

"Desde Vox seguiremos defendiendo sin complejos nuestros símbolos, nuestra historia y nuestras tradiciones", ha asegurado Martínez, quien pidió al Ayuntamiento que se actuara "con firmeza" y se investigaran los hechos.

De su lado, el portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha destacado que "el toro vuelve a ser español". "Se acabó la propaganda propalestina sobre nuestros símbolos. Enhorabuena a los españoles de bien que han devuelto la dignidad a esta imagen", ha agregado.