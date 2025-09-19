Torró señala que el Govern es "rehén de la ultraderecha" y afirma que el PSIB está "preparado" como alternativa

La secretaria general de Organización del PSOE, Rebeca Torró, acompañada de la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y otros dirigentes del PSIB. - PSIB

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización y Acción Eletural del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que el PSIB está "preparado" y "con la maquinaria en marcha" para "recuperar la confianza de los ciudadanos" y ser alternativa de un Govern que es "rehén de la ultraderecha".

La representante socialista ha hecho estas declaraciones este viernes durante una visita a Baleares para desarrollar una jornada de trabajo con los socialistas de las Baleares, en la que ha participado la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, con el objetivo de diseñar la estrategia política de los próximos meses y preparar la alternativa al Govern de la presidenta, Marga Prohens.

En una nota de prensa, el PSIB ha indicado que las dirigentes socialistas han mantenido encuentros con alcaldes, las federaciones insulares y la Agrupación Socialista de Palma, además de un encuentro con militantes y simpatizantes en la sede del PSIB.

Precisamente, Torró ha aseverado que en Baleares se aplican "políticas ultra" como "los ataques a la lengua, la memoria, la protección del territorio y los servicios públicos".

De este modo, ha afirmado que Prohens "no se debe a los ciudadanos", sino que, a su juicio, "solo se debe al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por eso no aplica la Ley de Vivienda del Gobierno de España, que pretende topar y reducir los precios del alquiler para facilitar que la gente acceda a una vivienda digna".

Frente de esta "inacción" ha señalado que está el Gobierno de España, que "ya ha eliminado 2.000 pisos turísticos para poderlos destinar a vivienda de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda".

Para la dirigente socialista, el PSIB y el PSOE están "preparados para recuperar la confianza de la gente" y ha reivindicado que se ha llegado al ecuador de la legislatura "con los deberes hechos". En este sentido, ha reivindicado que España "lidera el crecimiento dentro de todas las economías avanzadas del mundo", si se tiene en cuenta que "el 40% del crecimiento europeo es de España". A esto se le suma que hay 22 millones de personas con un trabajo en España, de los que diez millones son mujeres.

"Es muy importante lo que se ha hecho y frente a una derecha plegada a la ultraderecha, que no tiene ningún tipo de proyecto político más que el insulto y el odio, hay un PSOE y un Gobierno de España centrados en lo que realmente importa a los ciudadanos", ha alegado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB, Cosme Bonet, quien ha agradecido a Torró su visita a Baleares para conocer de cerca el territorio y conocer cómo se encuentra cada una de las federaciones para afrontar lo que queda de legislatura.

Bonet ha avanzado que el PSIB se alinea y trabaja para recuperar las instituciones que en 2023 "cayeron en manos de la derecha y la extrema derecha", porque "cada día ven que la ciudadanía necesita tener esperanza en un cambio, ante una derecha y una extrema derecha que no afrontan los problemas reales de la ciudadanía y que rompen los consensos básicos sobre los que se basaba nuestra convivencia como país".

El socialista ha argumentado que prueba de esto es la "incapacidad" de Prohens de afrontar la falta de vivienda con medidas que "no funcionan" y con la negativa a aplicar la ley estatal de vivienda. Así, ha indicado que otro ejemplo es "el negacionismo climático" que practica el Ejecutivo del PP en una tierra donde "se sufren especialmente las consecuencias".

Bonet ha cargado también contra la "incapacidad" del Govern de impulsar los servicios públicos, con un el "negacionismo" de los "problemas evidentes" que tiene el modelo turístico balear.

Además, ha subrayado la idea de que el Ejecutivo está "secuestrado por la extrema derecha", dado que en verano "anunciaban estabilidad" con un pacto de presupuestos, mientras que ahora, con el nuevo curso político, "vuelven las exigencias de Vox", lo que plantea "inestabilidad" y ponen encima de la mesa cuestiones que "rompen la convivencia", como "la lengua propia, la memoria y los retrocesos en derechos y libertades".

Según el secretario de Organización del PSIB ha mantenido que es un Govern "sin valores y sin principios", que "se pone de perfil ante el genocidio de Gaza y no lo califica como lo que es", al mismo tiempo que "tampoco es empático con las personas que sufren en Palestina, especialmente niños, masacrados cada día o condenados a morir de hambre".

"Es un Govern que no tiene contento a nadie, por lo que hay mucho trabajo por hacer para construir una alternativa y así se hará", ha destacado.

En las diferentes reuniones de trabajo también han participado la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, el secretario de Política Municipal, Pep Lluís Urraca, los secretarios generales de las federaciones insulares de Mallorca, Amanda Fernández; Ibiza, Vicent Rosselló; Formentera, Rafa Ramírez, Menorca, Pepe Mercadal, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela.