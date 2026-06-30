Un total de 11 centros educativos de Baleares serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo el próximo curso

Archivo - El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo - RICARDO CORAL // PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

PALMA/MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 centros educativos de Baleares serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) el próximo curso 2026-2027, en el que participarán un total de 260 centros de toda España.

El programa ha recibido 539 solicitudes de centros de todo el país, una cifra superior a la del año pasado, de las que han sido seleccionados 260 Escuelas Embajadoras. Del total, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS. Además, 75 de estos centros educativos -con más de tres años de participación en el programa- actuarán como Mepas (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

En Baleares habrá ocho centros EPAS: IES Bendinat, IES Maria Àngels Cardona, Colegio Santo Tomás de Aquino - Liceo Santa Teresa de Jesús, Colegio Pureza de María de Manacor, IES Nou Llevant, IES Arxiduc Lluís Salvador, Es Liceu e IES Sineu.

Igualmente, el Colegio Juan de la Cierva, el IES Son Cladera y el IES Quartó del Rei, actuarán como Escuelas Mentoras durante el próximo curso.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido.

Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

Se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana. Además de enseñar contenidos sobre la UE, el programa ofrece al alumnado la oportunidad de experimentar su ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos y la participación activa.

Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.

A lo largo del curso 2025-2026, los centros participantes llevaron a cabo múltiples actividades vinculadas con la Unión Europea. Entre ellas, destacan los encuentros con eurodiputados españoles, las simulaciones del Parlamento Europeo o los encuentros EPAS autonómicos y regionales.

Además, algunos centros participaron en un encuentro transnacional junto a escuelas embajadoras de Chipre y Malta, celebrado en abril en Madrid.