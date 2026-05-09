Un total de 137 profesionales sanitarios se inscriben en el curso de catalán del nivel B2

Archivo - Hombre en el médico - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 137 profesionales se han inscrito en la primera edición del curso de catalán del nivel B2, impartidos por el Servicio de Salud en colaboración con el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

El curso, que empezó hace 15 días, constaba inicialmente de 60 plazas. A consecuencia del elevado número de inscripciones, se decidió ampliar hasta 137. El Servicio de Salud prevé poner en marcha una segunda edición en octubre, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Salud.

En los dos últimos años, un total de 652 profesionales sanitarios del Servicio de Salud han hecho cursos de catalán. Concretamente, 503 se han formado en catalán sanitario A2 y 149 en el nivel B1. Desde que se pusieron en marcha, se han llevado a cabo cinco ediciones del nivel A2 (entre los años 2024-2026) y dos del nivel B1 (en el año 2025-2026).

Desde el año 2024, el Servicio de Salud, en colaboración con el IEB, ha organizado cursos y talleres de conversación en catalán dirigidos al personal sanitario, técnicos de transporte sanitario y celadores. Las actividades formativas, que son gratuitas y voluntarias, se han impartido en todas las áreas de salud.

El objetivo de estos cursos es promover y garantizar el uso del catalán como lengua oficial y propia de Baleares, hacer más asequible al personal del Servicio de Salud el acceso al conocimiento del catalán y conseguir que lo use progresivamente como lengua vehicular, con el fin de favorecer la comunicación con los pacientes.