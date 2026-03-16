Un total de 14 bodegas mallorquinas participan en el estand del Consell de Mallorca en la feria internacional ProWein

Estand del Consell de Mallorca en la feria de vino internacional ProWein. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha montado un estand en la feria de vino internacional ProWein, que se celebra estos días en Düsseldorf y a la que han acudido 14 bodegas mallorquinas que muestran más de 110 referencias de vinos de la isla a profesionales de todo el mundo.

En esta edición, el estand promovido por el Consell de Mallorca en colaboración con la Cámara de Comercio ofrece como novedad una degustación de una selección de productos mallorquines con garantía de calidad --denominación de origen e indicación geográfica protegida--, como sobrasada, queso, aceite, almendra y su tradicional ensaimada.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, junto con el director insular de Promoción Económica y Producto de Mallorca, Álvaro Roca, han visitado a los representantes de las bodegas del estand agrupado de Mallorca, para mostrar su respaldo al sector vitivinícola en esta feria.

En concreto, compartirán espacio expositivo las bodegas Miquel Oliver, Binigrau, Vinyes Mortitx, Biniagual, Finca Es Fangar, Macià Batle, Bodega José Luis Ferrer, Vins Miquel Gelabert, Bodega Son Prim, Bodega Nave Rover, Bodega Can Xanet, Vi Sa Cabana, Bodega Santa Catarina y Dalt Turó.

Cabe destacar, que, por primera vez, los tres consejos reguladores, DO Pla i Llevant, DO Binissalem y la IGP Vi de la Terra, muestran sus referencias en el mismo espacio compartido de la mano del Consell de Mallorca.

Amate ha remarcado el "respaldo y apoyo" del Consell al vino mallorquín, un sector "clave" para la economía de las islas. "Desde el primer momento el Consell ha estado al lado de los productores y está muy contento de que se haya logrado que vengan más bodegas, al ayudarles a generar nuevas oportunidades de negocio en esta feria mayoritaria de visitantes internacionales", ha aseverado.

Sobre el nuevo espacio, Amate ha mostrado su satisfacción porque las bodegas mallorquinas tengan un expositor "espectacular" como el que se ha estrenado este año. Un espacio donde pueden tener "visibilidad" y dar a conocer "la calidad y peculiaridad" de sus caldos a los miles expertos del sector vitivinícola que asisten a esta feria.

El respaldo del Consell de Mallorca al sector del vino se traduce también en cifras. Este año, la institución insular ha doblado su espacio expositivo para poder dar cabida a más bodegas, al pasar de unos 50 a 102 m2. Ello ha permitido aumentar los expositores de diez a 14 y disponer de un espacio multifuncional que permite dinamizar el expositor y dar la posibilidad a las bodegas de mantener reuniones con proveedores.

Además, ha duplicado el presupuesto para la convocatoria de subvención en especie para promocionar el vino de Mallorca, al pasar de los aproximadamente 73.000 euros del año pasado a los 138.000 euros para 2026.

Durante la feria, Amate y Roca se han reunido con todas las empresas que integran el expositor del Consell de Mallorca. Posteriormente, la delegación ha visitado el pabellón de espirituosos, donde se encuentra la destilería Antonio Nadal.

De la agenda de reuniones en el expositor del Consell de Mallorca, destaca la visita con la directora de la industria alimentaria de ICEX, María Naranjo, entre otras autoridades alemanas.

En Mallorca hay un total de 104 bodegas con distintivos de calidad y de origen: IGP Vi de la Terra --80 bodegas--, DO Pla i LLevant --12 bodegas-- y DO Binissalem --12 bodegas certificadas--.