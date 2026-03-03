Un total de 1.434 docentes presentan su solicitud para participar en las oposiciones de mayo de Baleares

Archivo - Una niña el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.434 docentes han presentado su solicitud para participar en el concurso oposición de Baleares, que se celebrará los próximos días 9 y 10 de mayo.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, en Mallorca se han presentado 1.066 aspirantes, 75 en Menorca, 281 en Ibiza y una docena en Formentera. Estas cifras representan un incremento respecto al año pasado, cuando se registraron 1.290 solicitudes.

En cuanto a las peticiones de docentes para formar parte de los tribunales calificadores, se han recibido 238 solicitudes, una cifra que supera las 160 registradas el año anterior.

La convocatoria de esta edición incluye un total de 630 plazas. De ellas, hay 393 en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Ibiza y 18 en Formentera.