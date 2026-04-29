Un total de 20 personas mayores participa en un programa piloto de talleres de cocina tradicional y saludable. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 personas mayores han participado en el programa 'Sabores de antes, salud de ahora', una experiencia piloto con talleres de cocina tradicional y saludable en la que se recuperan recetas mallorquinas y se adaptan a las necesidades nutricionales.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los talleres, que han tenido lugar en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) Son Bru de Puigpunyent, comenzaron en septiembre de 2025 y han terminado este miércoles.

Durante este periodo, los asistentes han participado en la creación de las recetas y en la elección de los platos de cada una de las sesiones.

A partir de estas elecciones, se ha trabajado una receta mensual representativa de la gastronomía de la isla, que posteriormente se ha reinterpretado incorporando técnicas culinarias e ingredientes saludables acorde con las necesidades de los participantes para mejorar la calidad nutricional sin perder la esencia tradicional de la preparación.

Además de la selección mensual de cada receta, el proyecto ha seguido una metodología participativa donde las explicaciones se complementaban con la elaboración de los platos por parte de los asistentes, con la ayuda de una monitora, en sesiones que terminaban con una degustación de las recetas.

La iniciativa se complementará con la creación de un recetario con fotografías de cada receta y una explicación de su elaboración.

A esta último cita, han asistido el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, quien ha explicado que "con este proyecto los participantes interactúan, cocinan juntos y comparten una experiencia gastronómica saludable".