Un total de 26 personas son rescatadas este martes en el mar a cuatro millas de Cabrera

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PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este martes en el mar cuando se encontraban en una patera, a unas cuatro millas al sur de la isla de Cabrera.

El rescate ha tenido lugar a las 05.40 horas de este martes y en el suceso ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Precisamente, este lunes llegaron a Baleares 69 personas en diferentes embarcaciones. Entre el 1 de enero y el 15 de mayo, fechas que comprenden el último balance de Interior, 1.535 migrantes llegaron al archipiélago, un 3,5% más que las 1.591 personas registradas en el mismo periodo del año pasado.