Un total de 30 personas asisten a un curso de valorador de dependencia

Asistentes al curso de valorador de la dependencia. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha ofrecido esta semana un curso para habilitar nuevos profesionales para aplicar el baremo de valoración de la dependencia (BVD) como técnicos de valoración, al que han asistido 30 personas.

El curso se ha impartido en el CIFP Son Llebre y los asistentes eran profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Este tipo de formaciones, como la que tuvo lugar en Menorca en diciembre, tienen como objetivo reforzar la capacidad operativa del sistema y están enmarcadas en el plan de choque para reducir las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia.

En concreto, con cursos como este se busca "mejorar la eficiencia" del sistema de valoraciones y garantizar una respuesta "más ágil y cercana a la ciudadanía".

Los programas formativos, dirigidos a profesionales con titulación universitaria sociosanitaria de grado medio o superior, han tenido una duración de 15 horas y han abordado de manera integral el procedimiento de dependencia, al incluir la fase de valoración (BVD y EVE), la fase del Programa Individual de Atención (PIA) y el análisis de la situación actual y la evaluación de la dependencia.