Un total de 31 personas son rescatadas tras llegar a Formentera en patera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 personas de origen magrebí han sido interceptadas en línea de costa en la zona del Pilar de la Mola, en la isla de Formentera, este martes a las 07.25 horas tras llegar.

Así han informado fuentes de Delegación del Gobierno en base a información de la Guardia Civil, que han detallado también que en el operativo ha intervenido la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y la Guardia Civil de Formentera.